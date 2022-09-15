Курск, , 03:36 — REGNUM В Курской области снова сорван аукцион по приватизации государственного пакета акций хлебозавода из Льгова. На почти 20-процентный пакет акций ОАО «Льговский хлебозавод» не нашлось ни одного желающего. Сентябрьские торги завершились с тем же итогом, что и майские — их признали не состоявшимися, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на протокол.

Торги Эмилия Никитенко © ИА REGNUM

«Признать аукцион не состоявшимся, в связи с отсутствием заявок», — резюмировали в протоколе.

Это была четвёртая попытка реализовать государственное имущество, начиная с августа 2021 года. Все аукционы признаны не состоявшимися, так как на них не поступило ни одной заявки.

Напомним, стоимость реализуемого пакета акций, который принадлежит региону, в этот раз превысила 10 млн рублей. Речь шла о 974 обыкновенных именных бездокументарных акциях.