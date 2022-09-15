Красноярск, 15 сентября, 2022, 03:28 — ИА Регнум. В четверг, 15 сентября, в Красноярске переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, температура воздуха +12… +14 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Василий Поленов. Золотая осень. 1893

В 7:10 на Театральной площади было +5 °C.

Ночью с 15 на 16 сентября ожидается до +2… +5 °C, облачно с прояснениями, без осадков.

Скорость северо-восточного ветра 2−7 м/с. Давление — 744 (-1) мм рт. ст.

В пятницу, 16 сентября, в Красноярске до +12… +14 °C, переменная облачность, без осадков. Ночью — до +3… +6 °C.

В субботу, 17 сентября, в Красноярске ожидается до +11… +14 °C днём и до +2… +5 °C ночью. Облачно, без осадков.

По данным Среднесибирского УГМС, 15 сентября на юге Таймырского муниципального района (МР), в Туруханском районе местами ожидается сильный юго-западный ветер, при порывах 15−20 м/с, местами до 22−27 м/с.