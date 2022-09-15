Уфа, 15 сентября, 2022, 03:21 — ИА Регнум. Управление автомобильных дорог «Приуралье» Росавтодора обнародовало крупный дорожный контракт стоимостью более 57,1 млрд рублей. Работами по реконструкции участка трассы М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа на территории Башкирии займётся АО «Дорожно-строительная компания «Автобан» из Москвы, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Dmitriy 92 Участок трассы М-7 перед Казанью

Контракт был доработан, и в нём учтены все замечания. Исполнитель зарегистрирован в ЕГРЮЛ в 1999 году, директор — Алексей Андреев. На балансе компании — исполнение почти 700 госконтрактов на общую сумму 87 млрд рублей. На первое полугодие 2022 года у директора в активе 5% акций предприятия.

Напомним, в задачи исполнителя входят работы на участке км 1169+910 — км 1231+352 (обход пяти населённых пунктов — Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново). Работы должны быть завершены до 30 сентября 2025 года.

Финансирование выполняемых работ производится за счёт средств федерального бюджета.

14 сентября 2022 года глава республики Радий Хабиров в своём телеграм-канале сообщил о старте работ на участке федеральной трассы М-7 «Волга» протяжённостью 65 км.

Напомним, ранее в Татарии контракт, который включает в себя участок на той же трассе, а именно мост и транспортную развязку в районе Набережных Челнов, подписали с ООО «Мосты РТ». Стоимость сделки — 2,6 млрд рублей.