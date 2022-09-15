Нью-Йорк, США, , 03:03 — REGNUM Совет Безопасности (СБ) ООН 15 сентября обсудит вооружённый конфликт на армяно-азербайджанской границе в открытом режиме. Это следует из распространённой 14 сентября программы его работы.

Совбез ООН Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Резко обострившаяся на границе двух стран обстановка, в результате которой убитыми с обеих сторон числятся уже десятки человек, 14 сентября обсуждалась на закрытых консультациях СБ.

Как сообщало ИА REGNUM, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что армянские и азербайджанские власти достигли договорённости о перемирии.

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