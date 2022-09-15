Лондон, , 02:51 — REGNUM Британская организация UK Meteor Network, которая занимается сбором информации о метеорах, получила более 200 сообщений о небесном теле, низко пролетевшем над Шотландией и Северной Ирландией вечером 14 сентября. Об этом сообщается в ее микроблоге.

Метеор Migebuff

Очевидцы утверждают, что объект летел настолько низко, что его движение сопровождалось отчетливым звуком. Некоторые свидетели отметили, что когда метеор вошел в атмосферу, произошел громкий хлопок.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в небе над Японией пролетел яркий метеорит. Его движение наблюдали жители ряда районов острова Хонсю.

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