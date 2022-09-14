Вашингтон, 15 сентября, 2022, 02:40 — ИА Регнум. Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Японии Ясукадзу Хамада в ходе встречи в Вашингтоне обсудили расширение военного сотрудничества на фоне ситуации вокруг Тайваня. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба военного ведомства США.

(cс) Spc. XaViera Masline Ллойд Остин

Хамада в разговоре с Остином подтвердил желание Японии «тесно сотрудничать с США для модернизации [своих] военных возможностей».

По словам Ллойда, Вашингтон, как и прежде, привержен защите Японии, включающей «расширенное сдерживание с использованием всего спектра обычного и ядерного» вооружения. Что касается действий Китая «в Тайваньском проливе и водах вокруг Японии», глава Пентагона подчеркнул, что они являются «провокационными и дестабилизирующими».

Как сообщало ИА REGNUM, комитет по иностранным делам в сенате Конгресса США согласовал законопроект о выделении Тайваню военной помощи на $4,5 млрд.