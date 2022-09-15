Запорожье, Бывш. УССР, , 02:24 — REGNUM ВСУ попытались прорвать оборону в районе населенного пункта Нестерянка Запорожской области, но их атаки были отбиты, а защитникам удалось уничтожить более 50 боевиков. Об этом написал в своем телеграм-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Разбег Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кроме того, семь бандеровцев, в том числе офицер, оказались в плену. По словам Рогова, всего со стороны ВСУ было предпринято три попытки прорыва обороны

Он также сообщил, что в ходе отражения атак были выведено из строя три танка противника, а также три бандеровских БТР М113 американского производства. Рогов отметил, что при допросе пленных удалось выяснить, что Киев отправляет подразделения, укомплектованные и в основном резервистами, которые не прошли подготовку, и фактически бандеровцы используют своих людей как пушечное мясо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Рогов написал о том, что ВСУ попытались провести разведку боем в Запорожской области, но потерпели неудачу. Некоторые мобильные группы киевских боевиков были уничтожены, а другая их часть — рассеяна и отброшена.

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