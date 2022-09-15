Хельсинки, 15 сентября 2022, 02:15 — REGNUM Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подтвердил готовность его страны поддержать введение Евросоюзом (ЕС) запрета на выдачу туристических виз гражданам России. Об этом он 14 сентября заявил в интервью изданию Helsingin Sanomat.
По словам министра, Финляндия сделала в сложившейся ситуации «всё, что можно было сделать на законных основаниях».
Одновременно глава финского МИД отметил необходимость специального типа виз для некоторых категорий въезжающих.
Как сообщало ИА REGNUM, финские власти не нашли законных оснований для полного запрета на выдачу российским гражданам туристических виз.
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