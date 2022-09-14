Хельсинки, 15 сентября, 2022, 02:15 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подтвердил готовность его страны поддержать введение Евросоюзом (ЕС) запрета на выдачу туристических виз гражданам России. Об этом он 14 сентября заявил в интервью изданию Helsingin Sanomat.

FinnishGovernment Пекка Хаависто

По словам министра, Финляндия сделала в сложившейся ситуации «всё, что можно было сделать на законных основаниях».

Пекка Хаависто «Нас вполне устраивает, если ЕС сделает визы предметом санкций, имеющих чёткую правовую основу, которые применялись бы всеми странами ЕС… Сейчас мы ждём рекомендаций ЕС. Мы готовы ужесточить меры».

Одновременно глава финского МИД отметил необходимость специального типа виз для некоторых категорий въезжающих.

Пекка Хаависто «Если ЕС примет решение о полном запрете туристических виз, что, я думаю, вполне возможно в ЕС, тогда страны Евросоюза, в том числе Финляндия, должны иметь в запасе другой тип визы… для критически настроенных журналистов, активистов гражданского общества или представителей оппозиции».

Как сообщало ИА REGNUM, финские власти не нашли законных оснований для полного запрета на выдачу российским гражданам туристических виз.

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