Киев, , 01:56 — REGNUM Дорожно-транспортное происшествие с участием кортежа Владимира Зеленского произошло в Киеве, 15 сентября сообщил в социальных сетях его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В автомобиль, в котором ехал глава киевского режима, врезалась сторонняя машина, водитель которой получил травмы. Автомобиль также задел машины сопровождения.

Медики, сопровождающие Зеленского, оказали пострадавшему помощь и передали его прибывшей на место карете скорой помощи. Никифоров утверждает, что сам глава киевского режима, которого также осмотрели медики, остался невредим.

Как сообщалоИА REGNUM, в июле 2019 года в Запорожской области автомобили из кортежа Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов, где находились дети, которые возвращались с курортов.

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