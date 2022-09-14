Буэнос-Айрес, 15 сентября, 2022, 01:51 — ИА Регнум. В Аргентине по делу о нападении на вице-президента Кристину Фернандес де Киршнер задержали четвёртого подозреваемого. Об этом 14 сентября сообщает телеканал Cinco Noticias.

Casarosada.gob.ar Кристина Фернандес де Киршнер

На этот раз полиция задержала Габриэля Каррисо, который является знакомым Фернандо Сабага Монтиеля, пытавшегося застрелить вице-президента. По информации телеканала, официальные обвинения задержанному пока не предъявлены.

Ранее в рамках расследования дела о покушении на политика были арестованы невеста Сабага Бренда Улиарте и её подруга Агустина Диас.

Напомним, 1 сентября Сабаг подошёл к Кристине де Киршнер возле её дома в Буэнос-Айресе и попытался выстрелить в политика, но пистолет дал осечку. Вице-президент не пострадала.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Аргентины арестовала третьего фигуранта дела о покушении на аргентинского вице-президента Кристину Фернандес де Киршнер.