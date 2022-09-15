Ереван, , 01:04 — REGNUM В общей сложности 35 депутатов от оппозиционных фракций армянского парламента «Армения» и «Честь имею» подписали петицию об объявлении импичмента премьер-министру республики Николу Пашиняну, сообщил лидер фракции «Армения» и бывший министр обороны страны Сейран Оганян в ходе митинга перед зданием законодательного органа.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что для отстранения главы государства от власти нужны подписи 18 представителей правящей фракции «Гражданский договор». Оганян призвал депутатов от этой политической силы присоединиться к петиции.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 14 сентября у здания парламента Армении в Ереване собрались демонстранты, потребовавшие от депутатов от «Гражданского договора» прийти в законодательное собрание и объявить импичмент Николу Пашиняну.

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