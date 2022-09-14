Ереван, 15 сентября, 2022, 01:04 — ИА Регнум. В общей сложности 35 депутатов от оппозиционных фракций армянского парламента «Армения» и «Честь имею» подписали петицию об объявлении импичмента премьер-министру республики Николу Пашиняну, сообщил лидер фракции «Армения» и бывший министр обороны страны Сейран Оганян в ходе митинга перед зданием законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Он отметил, что для отстранения главы государства от власти нужны подписи 18 представителей правящей фракции «Гражданский договор». Оганян призвал депутатов от этой политической силы присоединиться к петиции.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 14 сентября у здания парламента Армении в Ереване собрались демонстранты, потребовавшие от депутатов от «Гражданского договора» прийти в законодательное собрание и объявить импичмент Николу Пашиняну.