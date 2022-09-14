Минск, 15 сентября, 2022, 01:02 — ИА Регнум. Гродненский областной суд огласил приговор оппозиционному журналистуДенису Ивашину — 13 лет и 1 месяц колонии усиленного режима. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Ивашина судили по двум статьям — ст. 365 УК РБ (Вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел) и ч. 1 ст. 356 УК РБ (Государственная измена). Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в Верховном суде Белоруссии.

Как сообщалоИА REGNUM, судебный процесс над Ивашиным начался 15 августа и проходил в закрытом режиме, так как рассматривались сведения, составляющие государственную тайну.