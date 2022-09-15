Нью-Йорк, США, , 00:55 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 14 сентября умеренным ростом после рекордного снижения накануне. Больше других прибавил Nasdaq.

Уолл-стрит Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 30,12 пункта (0,10%), до уровня 31 135,09 пункта. S&P 500 подорожал на 13,32 пункта (0,34%), до уровня 3946,01 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 86,10 пункта (0,74%), до уровня 11 719,68 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,69 (1,94%), до уровня $89,00 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 13 сентября резким снижением на фоне новых данных по инфляции. Падение индексов за одну торговую сессию стало максимальным с июня 2020 года.

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