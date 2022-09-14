Минск, 15 сентября, 2022, 01:00 — ИА Регнум. Задержание в Минске дипломата ЕС Эвелины Шульц будет иметь очень тяжелые последствия для Белоруссии. Об этом в интервью DW (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) заявил официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано.

Евросоюз

По его словам, произошедшее хорошо показывает сущность белорусского режима: с одной стороны, говорят об амнистии, с другой — проходят политические процессы за закрытыми дверями.

«А затем они осмеливаются на недопустимый и очень опасный шаг по задержанию дипломата», — говорит Стано. Он заявил, что ситуация вызвала жëсткую реакцию со стороны ЕС, главу белорусской дипмиссии в Брюсселе вызывали для объяснений.

Стано заметил, что это уже второй случай задержания европейского дипломата.

«Мы примем меры, чтобы показать, что абсолютно не согласны мириться с подобными вещами. Произошедшее будет иметь очень тяжëлые последствия. Опять же, на дипломатическом уровне, но мы четко дали понять, что подобное неприемлемо и больше не должно повторяться», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, суд в Минске 6 сентября вынес приговор правозащитнице Марфе Рабковой и ещë девяти молодым людям, проходящим с ней по одному делу. После оглашения приговора в суде начались задержания. Среди задержанных оказалась и временная поверенная в делах ЕС в Белоруссии Эвелина Шульц.