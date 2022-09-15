Минск, , 00:55 — REGNUM Интересы Швеции в Белоруссии будет представлять Ева Сундквист, которая заняла в диппредставительстве пост временного поверенного. Об этом сообщает пресс-служба шведского посольства.

Флаг Швеции Anders Sikvall

Ева Сундквист ранее работала в МИД Швеции, а до этого была генконсулом в Санкт-Петербурге, работала в посольствах в Москве и Берлине, а также в постоянном представительстве Швеции при Евросоюзе в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе этого года посол Швеции Кристина Юханнессон покинула Минск после завершения своей пятилетней дипломатической миссии.