Минск, 15 сентября, 2022, 00:55 — ИА Регнум. Интересы Швеции в Белоруссии будет представлятьЕва Сундквист, которая заняла в диппредставительстве пост временного поверенного. Об этом сообщает пресс-служба шведского посольства.

Anders Sikvall Флаг Швеции

Ева Сундквист ранее работала в МИД Швеции, а до этого была генконсулом в Санкт-Петербурге, работала в посольствах в Москве и Берлине, а также в постоянном представительстве Швеции при Евросоюзе в Брюсселе.

Как сообщалоИА REGNUM, в августе этого года посол ШвецииКристина Юханнессон покинула Минск после завершения своей пятилетней дипломатической миссии.