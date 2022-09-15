Варшава, , 00:50 — REGNUM На международный фестиваль православной музыки «Гайновка 2022», который пройдет в польском Белостоке в конце сентября, не пригласили ни белорусских, ни российских исполнителей. Об этом сообщает издание Dziennik. pl.

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Как рассказали организаторы фестиваля, в этом году на его программу повлияла спецоперация России в б. УССР. Директор фестиваля Николай Бушко заявил, что по этой причине в списке исполнителей нет хоров из России и Белоруссии, то есть стран, традиционно связанных с православной церковью.

При этом на фестивале выступит хор Concordia из Варшавы, основанный политическими эмигрантами из Белоруссии. Коллектив выступит на фестивале как представитель «Свободной Белоруссии» — под таким определением он внесëн в программу мероприятия по просьбе участников хора.

Фестиваль пройдëт 21−25 сентября, участие в нëм примут тринадцать хоров из Европы, Африки и с Ближнего Востока.