Париж, , 00:45 — REGNUM Рыночная цена электричества в ЕС, согласно прогнозам, будет в 2023 году в десять раз больше, чем в 2021 году, заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн 14 сентября в ходе пресс-конференции.

Цены Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кроме того, как отметила глава правительства, стоимость природного газа в Евросоюзе увеличится по сравнению с прошлым годом в пять раз.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 10 сентября мэрия французской столицы города Парижа составила план по сокращению продолжительности подсветки Эйфелевой башни в целях экономии электроэнергии.

14 сентября министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр предупредил о том, что компенсация расходов на газ и свет в республике будут стоить государственному бюджету €16 млрд.

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