Минск, , 00:46 — REGNUM Польские и литовские пограничники избили нелегальных мигрантов и вытолкали их на белорусскую территорию. Об этом сообщает Госпогранкомитет Белоруссии.

Белоруссия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Около границы с Польшей были обнаружены шесть мужчин — граждан Сирии, а на границе с Литвой — семья из Ирана. Среди них находилась беременная женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне белорусский Госпогранкомитет также заявил об обнаружении 12 сентября на белорусско-литовской границе четверых мигрантов со следами физического насилия и обвинил пограничников Литвы в том, что те спустили на них собак.