15 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 08:03 — REGNUM Пресс-релиз Европейской комиссии, из которого следует, что в Брюсселе так и не определились с идеей об установлении лимита цен на российский газ, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 15 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Еврокомиссия пояснила, что не отказалась от этого предложения окончательно, но решила повременить с его принятием, чтобы в необходимой степени проанализировать плохие и хорошие последствия, которые сулит Евросоюзу ограничение стоимости газа из России.

«Правильно. Скакать всю зиму не охота», — подметил Sergey K.

Некоторые комментаторы отмечают, что члены Еврокомиссии на этот раз не были столь же уверены в избранном ранее пути, как ранее. Ещё недавно они чуть ли не клялись установить лимит, чтобы воспитать таким образом непослушную Россию, но на деле отложили этот вопрос в долгий ящик.

«Что это они? Ещё недавно говорили, что точно будут устанавливать свои цены», — отметила Наталья М.

«Европейцы прекрасно понимают, что за этим последует. И они оказались, очевидно, не готовы оставаться без российского газа всю зиму. Тут уж против погоды не попрёшь», — написала Татьяна П.

Часть людей уверена, что издержки, вызванные установлением предельной цены на российскую нефть, будут столь серьёзными, что Евросоюз только потеряет от такого решения. Именно нерациональность и легла в основу отказа Еврокомиссии вводить лимит здесь и сейчас, пишут граждане.

«Ничего удивительного, потому что коллективный Запад боится остаться без наших ресурсов, и это факт», — уверен Борис Г.

«Этим серьёзным дяденькам не кажется, что в принципе глупо устанавливать лимиты цен на чужой товар или услугу?» — интересуется Мила Д.

Ряд пользователей указывает на то, что европейские чиновники уже даже не пытаются скрывать, что они занимаются абсолютно идиотскими вещами вместо того, чтобы наконец-то помочь собственному населению, которое с содроганием ожидает наступления первых заморозков.

Европа мёрзнет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Они там за что получают зарплату? Болтают с утра до вечера и ни за что не несут ответственность. Вчера собираются, а сегодня уже передумали. Группа тунеядцев», — указывает Надежда К.

Нашлись и те, кто отмечают, что Россия нащупала тот предел, за которой не готов ступить Евросоюз. Граждане считают, что лимит цен заставил европейских чиновников оказаться между молотом и наковальней, но всё-таки, несмотря ни на что, они выбрали российский газ, а не собственную смерть во имя интересов США.

«По-моему, европейцы вообще потеряли всякую адекватность. Они устанавливают цены на то, что им не принадлежит, сами себя от газа отрезают, а потом винят Россию в том, что она оставила их без газа. Они жалуются, что Россия перекрыла «Северный поток», хотя тот же «Северный поток — 2» они не запускают сами. Чердак уехал, но не окончательно. Хорошо, что вовремя одумались, в последний момент», — написал Дима К.

Напомним, 14 сентября Европейская комиссия опубликовала пресс-релиз, согласно которому стало понятно, что в Брюсселе так и не определились с идеей об установлении лимита цен на российский газ.