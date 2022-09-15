Вашингтон, , 00:21 — REGNUM Законопроект о выделении Тайваню военной помощи на $4,5 млрд согласован комитетом по иностранным делам в сенате Конгресса США, сообщил в своем микроблоге руководитель комитета Джим Риш (сенатор от штата Айдахо).

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Планируется, что указанная сума будет передаваться Тайбею в течение четырех лет. Тайвань также может рассчитывать на предоставление кредитных гарантий на военные нужды в размере $2 млрд.

Кроме того, Вашингтон хочет присвоить Тайваню статус «основного союзника США, который не входит в НАТО». Законопроект вскоре будет рассмотрен всем составом американского сената.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты собираются продавать Тайваню оружие для противостояния Китаю.

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