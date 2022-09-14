Мадрид, 15 сентября, 2022, 00:19 — ИА Регнум. 24-летний центральный полузащитник сборной Уругвая по футболу Федерико Вальверде с оценкой 7.83 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком матча 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА «Реал» — «РБ Лейпциг» (2:0).

Мадридский «Реал»

В матче с «быками» Вальверде отметился одним забитым мячом, одной удачной обводкой, одним успешным отбором и одним выигранным верховым единоборством. Точность передач уругвайца составила 86%.

В текущем сезоне Федерико Вальверде принял участие в восьми матчах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячам и двумя результативными передачами. Также защитник получил одну желтую карточку.