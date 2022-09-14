Мадрид, 15 сентября, 2022, 00:14 — ИА Регнум. 14 сентября мадридский «Реал» в матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 одержал уверенную победу над немецким «Ред Булл Лейпцигом» со счетом 2:0.

Мадридский «Реал»

Забитыми мячами в составе «сливочных» отметились Федерико Вальверде (80’ Винисиус Жуниор) и Марко Асенсио (90+1’ Тони Кроос). Желтые карточки получили Амаду Хайдара, Кристофер Нкунку, Даниэль Карвахаль и Ксавер Шлагер. Матч обслуживала итальянская бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани.

Статистика матча («Реал»/ «РБ Лейпциг»)

Удары 12/10

Удары в створ 3/3

Владение 53%/47%

Угловые 3/5

Нарушения 9/11

«Реал», одержав вторую победу в сезоне и набрав шесть очков, поднялся на первое место в турнирной таблице группы F, «Ред Булл Лейпциг» без очков остался на последней позиции.