Турин, Италия, 15 сентября, 2022, 00:10 — ИА Регнум. Туринский «Ювентус» в матче второго тура группы H Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 потерпел минимальное поражение от лиссабонской «Бенфики». Встреча, проходившая в Турине на стадионе «Стадио Олимпико», завершилась со счетом 1:2.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Единственный гол «Ювентуса» на 4-й минуте встречи забил форвард сборной Польши Аркадиуш Милик после передачи Леандро Паредеса. Забитыми мячами в составе «Бенфики» отметились Жоау Мариу (43’ пенальти) и Давид Нерес (55’ Рафа Силва).

Желтые карточки получили Александер Ба, Фабио Миретти, Жоау Мариу, Маттиа Перин, Данило, Леандро Паредес и Флорентину Луиш. Матч обслуживала немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цваером.

Составы команд:

«Ювентус»: Перин, Бремер, Данило, Бонуччи, Куадрадо (Де Шильо, 58’), Костич (Кин, 70’), Маккенни, Миретти (Ди Мария, 58’), Паредес, Влахович, Милик (Фаджоли, 70’).

«Бенфика»: Влаходимос, Гримальдо, Ба, Отаменди, Силва, Нерес (Чикиньо, 81’), Фернандес (Аурснес, 81’), Мариу (Дракслер, 86’), Силва (Гонсалвеш, 86’), Луиш, Рамуш (Муса, 81’).

На данный момент «Ювентус» с двумя поражениями занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Бенфика», набрав шесть очков, располагается на второй строчке.