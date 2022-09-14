Манчестер, Великобритания, 15 сентября, 2022, 00:00 — ИА Регнум. 14 сентября в Манчестере на стадионе «Этихад» футбольный клуб «Манчестер Сити» в матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 одержал волевую победу над дортмундской «Боруссией» со счетом 2:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Единственный гол «шмелей» на 56-й минуте забил центральный полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем после передачи Марко Ройса. Забитыми мячами в составе «горожан» отметились Джон Стоунс (80’ Кевин де Брёйне) и Эрлинг Холанд (84’ Жоау Канселу).

Составы команд:

«Манчестер Сити»: Мораеш, Канселу, Аканджи, Стоунс, Аке, Родри, Гюндоган (Силва, 58’), де Брёйне, Холанд (Филлипс, 90’), Грилиш (Фоден, 58’), Марез (Альварес, 58’).

«Боруссия»: Майер, Геррейру, Хуммельс, Зюле, Менье, Озкан (Мукоко, 88’), Беллингем, Джан, Рейна (Мален, 62’), Ройс (Адейеми, 88’), Модест (Шлоттербек, 78’).

«Манчестер Сити», одержав вторую победу подряд и набрав шесть очков, поднялся на первое место в турнирной таблице группы G. «Боруссия» с тремя очками опустилась на вторую строчку.