Москва, 14 сентября 2022, 23:58 — REGNUM Возбудить уголовное дело по факту обстрела села Красный Хутор в Белгородской области по стороны ВСУ поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 14 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как уточнили в следственном ведомстве, в результате атаки националистов пострадавших нет. Однако на территории села есть разрушения. Население эвакуировано.
Как сообщало ИА REGNUM, село Красный Хутор, по информации властей, обстреливалось в течение всего дня. Из села эвакуировали в общей сложности 70 человек.
Читайте ранее в этом сюжете: Из обстрелянного ВСУ села под Белгородом эвакуировали 70 человек