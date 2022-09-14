Москва, , 23:58 — REGNUM Возбудить уголовное дело по факту обстрела села Красный Хутор в Белгородской области по стороны ВСУ поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 14 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Александр Бастрыкин Пресс-служба СК РФ

Как уточнили в следственном ведомстве, в результате атаки националистов пострадавших нет. Однако на территории села есть разрушения. Население эвакуировано.

«По поручению главы ведомства следователи СК России зафиксируют и расследуют обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — сообщили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, село Красный Хутор, по информации властей, обстреливалось в течение всего дня. Из села эвакуировали в общей сложности 70 человек.

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