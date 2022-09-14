Москва, 14 сентября, 2022, 23:57 — ИА Регнум. Карты российской платёжной системы «Мир» должны заработать на Кубе до конца 2022 года. Об этом сообщил 14 сентября министр туризма республики Хуан Карлос Гарсия Гранде.

Unuudur.com Гавана, Куба

«Российские клиенты смогут использовать карту «Мир» на Кубе. Мы реализуем это до конца года», — заявил он в ходе выступления на международном туристическом форуме-выставке в московском Экспоцентре.

Кубинский министр уточнил, для начала использования карт «Мир» на острове остаётся перепрограммировать терминалы оплаты, и работы по соответствующему контракту должны быть завершены в октябре.