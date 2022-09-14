Вашингтон, , 23:53 — REGNUM Власти США по-прежнему считают, что внесение России в список стран-спонсоров терроризма может привести к нежелательным последствиям. Об этом 14 сентября заявили в Госдепартаменте США.

Здание госдепа США Facebook.com/usdos/

Напомним, что киевский режим уже давно требует от США, чтобы они объявили Россию страной — спонсором терроризма. Однако Вашингтон постоянно от этого уклоняется, тем более, что никаких реальных оснований для этого нет.

Американские власти подчеркивают, что они будут и дальше вводить новые санкции против России.