Вашингтон, 14 сентября, 2022, 23:53 — ИА Регнум. Власти США по-прежнему считают, что внесение России в список стран — спонсоров терроризма может привести к нежелательным последствиям. Об этом 14 сентября заявили в Госдепартаменте США.

Facebook.com/usdos/ Здание Госдепа США

Напомним, что киевский режим уже давно требует от США, чтобы они объявили Россию страной — спонсором терроризма. Однако Вашингтон постоянно от этого уклоняется, тем более что никаких реальных оснований для этого нет.

Американские власти подчеркивают, что они будут и дальше вводить новые санкции против России.