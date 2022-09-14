Редвуд-Сити, США, 14 сентября, 2022, 23:49 — ИА Регнум. Electronic Arts объявила, что в октябре 2022 года ПК-версия базовой игры The Sims 4 в жанре симулятора жизни станет бесплатной. Об этом 14 сентября сообщили официальные страницы проекта в соцсетях.

Electronic Arts Игра The Sims 4

Начиная с 18 октября 2022 года пользователи ПК и Mac смогут бесплатно скачивать The Sims 4. Разработчики заявили, что после того, как базовая версия популярного симулятора жизни станет бесплатной, они начнут выпускать ещё больше дополнительного контента. Electronic Arts также сообщила, что 18 октября студия Maxis проведёт специальную онлайн-трансляцию, в рамках которой расскажет о будущем контенте The Sims 4.

Напомним, релиз The Sims 4 состоялся более восьми лет назад, 2 сентября 2014 года на ПК и Mac. на PlayStation 4 и Xbox One игра вышла 17 ноября 2017-го.