Вашингтон, 14 сентября, 2022, 23:46 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило свой прогноз относительно роста мирового ВВП на 2022 год с прежних 2,9% до 2,4%, на 2023 год — с 2,7% до 1,7%. Об этом говорится в опубликованном 14 сентября обзоре агентства.

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В комментарии аналитиков Fitch отмечается, что энергетический кризис в Европе, высокая инфляция и резкое увеличение темпов ужесточения денежно-кредитной политики центральными банками разных стран оказывают значительное влияние на перспективы мировой экономики.

В агентстве прогнозируют, что страны еврозоны и Великобритания вступят в рецессию к концу текущего года, а в США начнётся «умеренная» рецессия к середине следующего года. Аналитики также отмечают замедленное восстановление экономики Китая из-за коронавирусных ограничений и затяжного спада на рынке недвижимости.