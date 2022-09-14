Белгород, , 23:39 — REGNUM Более 70 жителей белгородского села Красный Хутор Белгородского района, которое пострадало в результате обстрелов со стороны киевского режима, эвакуированы в пункты временного размещения в Белгороде. Об этом сегодня, 14 сентября, заявил мэр города Антон Иванов.

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«Более 70 жителей села Красный Хутор, которое пострадало в результате обстрелаВСУ, разместили в ПВР вБелгороде. Стараемся сделать все, чтобы поддержать людей в этой непростой ситуации», — сообщил Антонов.

Он подчеркнул, что власти стараются сделать все, чтобы эвакуированные были размещены в комфортных условиях, обеспечены горячим питанием. При необходимости будет оказана медицинская и психологическая помощь.