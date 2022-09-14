Симферополь, 14 сентября, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Первое судно со строительными материалами отправилось из Крыма в Мариуполь, сообщил вечером 14 сентября в соцсетях председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Александр Погожев ИА REGNUM На въезде в Мариуполь

«Сегодня первое судно со строительными материалами отправилось из Крыма в Мариупольский порт», — написал спикер.

Он добавил, что также прорабатывается вопрос поставки товаров из Мариуполя в Крым.

Константинов также уточнил ТАСС, что контракт на регулярные поставки из Крыма в Мариуполь заключен на год.