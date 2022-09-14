Бургас, Болгария, 14 сентября 2022, 23:36 — REGNUM В городе Бургасе на юго-востоке Болгарии по требованию австрийского отделения Интерпола задержан известный болгарский предприниматель Полихрон Луков. Об этом 14 сентября сообщает БНР.

Штаб Интерпола
Штаб Интерпола
Interpol.int

По некоторым данным, официальная Вена обвиняет Лукова в подделке документов, выдаче фальшивых дипломатических паспортов, а также причастности к промышленному производству несуществующих автомобильных номеров ЕС. Как утверждают свидетели, в Австрии он выдавал себя за посла карибского государства Сент-Китс и Невис.

Предполагается, что общий ущерб от деятельности задержанного гражданина только на австрийской территории составил более 300 тыс.

На родине в Болгарии Луков занимался полиграфическим бизнесом. Свои визитные карточки и программные документы в его типографиях печатали десятки политиков, актеров и ученых.