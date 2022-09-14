Нижний Новгород, 14 сентября, 2022, 23:29 — ИА Регнум. Власти Нижегородской области намерены внедрить «Единую цифровую платформу» внедрят во всех больницах, расположенных на территории региона. Об этом сообщили в областном министерстве здравоохранения.

Иллюстрация министерства здравоохранения Калужской области Единая цифровая платформа в медицине

Отмечается, что произойти это должно до конца 2022 года.

Пока в регионе реализуют только первый этап этого проекта — документооборот в десяти местных медучреждениях начали переводить с бумажных носителей на электронные.

В минздраве отмечают, что цифровизация нижегородских больниц и поликлиник позволит исключить утерю документов и сократить время, затрачиваемое на анализ проведённых диагностических, лабораторных и иных исследований.

А это, в свою очередь, поможет пациентам быстрее получать выписку из истории болезни и справки, а также ускорит процесс перевода в другие лечебные организации Нижегородской области.