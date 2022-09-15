15 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова профессора китайской академии инженерной физики о том, что Китай одобрил строительство самой большой в мире импульсной установки для выработки термоядерной энергии.

Артур Савин, , 08:01 — REGNUM Заявление профессора китайской академии инженерной физики Пэн Сяньцзюэ о том, что Китай одобрил строительство самой большой в мире импульсной установки для выработки термоядерной энергии, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 15 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Китайский профессор уверяет, что КНР станет первой в мире страной, которая начнёт вырабатывать термоядерную энергию в по-настоящему больших масштабах, а не в рамках локальных экспериментов. Сяньцзюэ подчеркнул, что это «станет важной вехой на пути к массовому производству этой энергии для людей».

Выходит, что китайские учёные разрабатывают новые источники энергии не только ради интересов Китая, что само собой разумеется, но и для всего человечества. Вырисовывается интересная картина: пока западный мир демонстрирует падение по всем показателям и готовится сокращать потребление и потребителей, Китайская Народная Республика пытается спасти этот мир от вымирания.

«Я всё больше восхищаюсь этими ребятами. Молодцы, китайцы. Рад за вас», — обратился Роман К.

Многие пользователи пришли к выводу, что поставить производство термоядерной энергии на поток — это как раз под силу современному Китаю.

«Ну другого я от Китая и не ожидала, на самом деле! Они всегда удивляли своими изобретениями и инновациями!» — написала Элина А.

Китайский термоядерный реактор HL-2M Tokamak. Цитата из видео с канала VATMAN Corp. Technologies.

Некоторые комментаторы отмечают, что Запад занимается сплошной деструкцией, пытаясь низвести этот мир в ад. Такие страны, как Китай, наоборот, позволяют людям сохранить надежду на светлое будущее.

«Вот что бывает, когда страна занята созиданием, а не спонсирует нациков», — подметила Лена Т.

«Это еще раз говорит о том, что пока США зарабатывают на локальных конфликтах, осуществляя грабёж, Китай строит будущее и этого не отменить», — считает Борис Г.

Часть людей посетовала, что Россия сошла с того пути, по которому теперь идёт Китай. Граждане считают, что руководство Советского Союза совершило стратегическую по отношению к человечеству ошибку, устроив крушение такого геополитического гиганта.

«Советский Союз тоже был всегда впереди всех! Жаль, что Китай перехватил этот успешный путь. России стоит задуматься над тем, куда её следование Западу завело», — советует Sergio R.

«Хорошо, что Россия сейчас выстраивает дружеские отношения с Китайской Народной Республикой. Это, конечно, горько, что не мы это всё развиваем, но мы всё равно не останемся на обочине, как, к примеру, Евросоюз», — пишет Михаил Н.

Си Цзиньпин и Владимир Путин Kremlin.ru

«Угадайте, где Китай будет сырьё закупать для этой технологии. 99% вероятность, что в России. Это нашей экономике дивиденды принесёт», — уверен Ярослав К.

Нашлись и те, кто не считает термоядерную энергетику перспективным направлением. Граждане считают, что Китай, может, что-нибудь и построит, но толку от этого будет немного.

«Термоядерная энергетика пока что крайне дорогой источник и очень не стабильный. Вряд ли это будущее планеты», — отметил Денис С.

Напомним, 14 сентября газета South China Morning Post опубликовала материал, согласно которому профессор китайской академии инженерной физики Пэн Сяньцзюэ заявил о том, что Китай одобрил строительство самой большой в мире импульсной установки для выработки термоядерной энергии.