Новая Каховка, Бывш. УССР, , 23:24 — REGNUM Об обстреле бандеровскими боевиками Каховской ГЭС (Херсонская область) вечером 14 сентября сообщает телеграм-канал Readovka.

Каховская ГЭС Никита Третьяков ИА REGNUM

Уточняется, что удары ВСУ наносили при помощи реактивной системы залпового огня.

Территория Каховской ГЭС освобождена от ВСУ в ходе спецоперации ВС РФ в конце февраля 2022 года. Станция находится под контролем подразделений ВС РФ и Росгвардии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о продолжающихся обстрелах бандеровскими боевиками района Новой Каховки. Отмечалась работа систем ПВО ВС РФ.

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