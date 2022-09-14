Новая Каховка, Украина, 14 сентября, 2022, 23:24 — ИА Регнум. Об обстреле бандеровскими боевиками Каховской ГЭС (Херсонская область) вечером 14 сентября сообщает телеграм-канал Readovka.

Никита Третьяков ИА REGNUM Каховская ГЭС

Уточняется, что удары ВСУ наносили при помощи реактивной системы залпового огня.

Территория Каховской ГЭС освобождена от ВСУ в ходе спецоперации ВС РФ в конце февраля 2022 года. Станция находится под контролем подразделений ВС РФ и Росгвардии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о продолжающихся обстрелах бандеровскими боевиками района Новой Каховки. Отмечалась работа систем ПВО ВС РФ.