Токио, , 23:21 — REGNUM Square Enix назвала системные требования ПК-версии игры Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion. Об этом 14 сентября сообщает портал DSOGaming.

Final Fantasy VII Remake Скриншот из игры Final Fantasy VII Remake

Для того, чтобы играть с разрешением 720p и частотой на уровне 30 FPS (кадров в секунду), геймерам понадобится ПК, оборудованный процессором AMD A8-7600 (Intel Core i3-3210), 8 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой AMD Radeon RX 460 (или NVIDIA GeForce GTX 750 Ti). Для комфортной игры в Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion с разрешением 1080p с 60 FPS нужен будет компьютер с AMD Ryzen 3 1200 (Intel Core i5-6500), 8 гигабайтами оперативки и видеокартой AMD Radeon RX 5500 XT (NVIDIA GeForce GTX 1060).

Напомним, релиз Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion состоится 13 декабря 2022 года. Игра представляет собой ремастер (переиздание) Crisis Core: Final Fantasy VII, которая вышла 13 сентября 2007 года на портативной консоли PlayStation Portable.

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