Москва, , 23:21 — REGNUM Кадровые военные стран НАТО участвуют в качестве бойцов на стороне киевского режима. Об этом 12 сентября заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

НАТО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Причем происходящее нельзя назвать гибридной войной Запада против России. Речь идет о полноценном лобовом столкновении военнослужащих обеих сторон.

«Мы воюем с коллективным Западом. Это лобовое столкновение. В [б. УССР] воюют, я уверен, кадровые военнослужащие стран НАТО. Американцев, я думаю, меньше остальных — они любят подставлять своих союзников, когда речь идет о потерях. Это боестолкновение вооруженных сил России и западных государств», — сказал Бужинский.

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