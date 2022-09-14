Москва, 14 сентября, 2022, 23:07 — ИА Регнум. Российско-армянский режиссёр Сарик Андреасян объяснил, почему шоу Comedy Club «победило» КВН. Его слова приводит портал «Вокруг ТВ».

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«Почему Comedy Club победил КВН. Потому что КНВ выходил раз в три месяца, а Comedy Club каждую неделю. Кроме того, вопрос актуальности. Через неделю об этом шутят, а не через три месяца, когда это уже не имеет значения», — заявил Андреасян. Режиссёр также добавил, что «мы живём в эпоху, когда всё быстро», поэтому для любого шоу важна актуальность.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, шоу «Мужское / Женское» вернут в эфир Первого канала. По словам ведущей Юлии Барановской, в настоящий момент проходят съёмки новых эпизодов проекта.