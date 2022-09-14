Москва, , 23:05 — REGNUM Запад всерьез вознамерился уничтожить Россию и принести страдания её населению. Об этом 14 сентября заявил депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его мнению, в рамках специальной военной операции Россия ведет боевые действия уже не столько с киевским режимом, сколько с коллективным Западом.

«Мы ведем борьбу не столько с киевским режимом, сколько с его покровителями на Западе, которые сочли, что это удобный повод добить Россию, попробовать её развалить. Это очевидно и требует с нашей стороны адекватной реакции. Элементы этой реакции я вижу», — сказал Затулин.

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