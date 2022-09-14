Ереван, , 23:05 — REGNUM Участники акции протеста у здания парламента Армении в Ереване призвали депутатов прийти в законодательное собрание и объявить импичмент премьер-министр страны Николу Пашиняну. Об этом сообщают армянские СМИ сегодня, 14 сентября.

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«Мы ждем депутатов. Они должны прийти в парламент и подписать документы для объявления импичмента», — заявила одна из организаторов протестного митинга Карин Тоноян.

Собравшиеся потребовали от парламентских фракций «Армения» и «Честь имею» немедленно прийти в парламент и проголосовать за импичмент.

Ранее сегодня протестующие уже перекрывали центральный проспект Баграмяна в Ереване. Протестующие уверены, что Пашинян пойдет на уступки Азербайджану и сдаст позиции Армении.