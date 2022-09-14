Стокгольм, 14 сентября, 2022, 23:05 — ИА Регнум. Несколько минут назад в Швеции были подсчитаны последние голоса на выборах в риксдаг, в результате чего окончательные итоги оказались в пользу оппозиции. Об этом сообщают шведские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон

Так, в процессе подсчета последних голосов правая оппозиция получила еще один мандат. Лидер оппозиции Ульф Кристерссон (Умеренные) набирает 176 голосов в риксдаге. За действующего премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон (Социал-демократы) в парламенте страны готовы проголосовать всего 173 депутата.

Официально результаты будут утверждены позднее, но уже сейчас известно, что на выборах победила правая оппозиция (Умеренные, Христианские демократы, Либералы и Шведские демократы).