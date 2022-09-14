София, 14 сентября, 2022, 23:02 — ИА Регнум. Правительство Болгарии выделило Службе безопасности страны (ДАНС) 3,2 млн левов ($2 млн) для реализации проектов по защите интересов болгарского государства. Об этом 14 сентября сообщает БНР.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Деньги

Деньги будут направлены на закупку современных систем слежения и перехвата, а также приобретения новых специализированных автомобилей.

Напомним, ранее премьер-министр Болгарии Гылыб Донев заявил о необходимости предоставления дополнительных средств структурам МВД и ДАНС.

«Это позволит вывести соблюдение законности и правопорядка в нашей стране на принципиально новый уровень», — сказал чиновник.