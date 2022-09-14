Киев, , 23:12 — REGNUM Дефицит государственного бюджета киевского режима в объёме $38 млрд должен быть покрыт за счёт финансовой помощи США, МВФ и Евросоюза, заявил 14 сентября премьер-министр бывшей УССР Денис Шмыгаль.

Помощь киевскому режиму Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, в утвержденном правительством проекте бюджета уже запланирована помощь от США в размере $18 млрд, а также финансирование от МВФ и Евросоюза, которые должны внести по $12 млрд.

При этом Шмыгаль заявил, что МВФ на неформальной встрече уже согласовал выделение Киеву $1,4 млрд экстренного финансирования в рамках Инструмента быстрого финансирования (RFI), а также киевский режим рассчитывает получать от США по $1,5 млрд ежемесячно.

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