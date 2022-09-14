Сыктывкар, , 22:57 — REGNUM В ходе специальной военной операции геройски погиб сотрудник отряда мобильного особого назначения «Зырянин» Управления Росгвардии по Республике Коми старший лейтенант полиции Михаил Ребенок. Об этом в соцсетях сообщил глава Коми Владимир Уйба.

Гвоздики Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Михаил Сергеевич родился в Сыктывкаре. Проходил службу в специальном подразделении с 2016 года. В 2017 году выполнял боевые задачи на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации. В ходе специальной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик был тяжело ранен. Скончался в центральной городской больнице г. Купянск. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Вечная слава и вечная память Михаилу Сергеевичу Ребенку. Мы будем чтить и помнить его подвиг!», — написал чиновник.

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