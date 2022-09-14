Вашингтон, , 22:49 — REGNUM Если США поставят киевскому режиму ракеты ATACMS с дальностью поражения до 300 километров, то это может привести к прямому втягиванию США в военный конфликт с Россией. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов в интервью РИА Новости.

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Напомним, что киевский режим уже давно просит у американцев дать им дальнобойные высокоточные ракеты ATACMS, которые можно запускать с установок РСЗО HIMARS, которые у бандеровцев уже есть. Если у режима появятся ракеты ATACMS, то в зоне поражения окажутся крупные российские города, а также объекты промышленной и транспортной инфраструктуры России.

«Подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние с Россией», — подчеркнул Антонов.